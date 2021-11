\"Specialinstitutionen Skodsborg har til huse i en skøn ældre ejendom i tre etager med en stor have og direkte udsigt og adgang til Øresund\", lyder beskrivelsen på Københavns Kommunes hjemmeside. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Udsatte unge ydmyges og mobbes på københavnsk specialinstitution

Specialinstitution Skodsborg bliver beskrevet som et højt specialiseret bosted for unge med alvorlige sindslidelser og misbrug. Men en ny vurdering fra Socialtilsynet viser alvorlige problemer med ansatte, der udsætter unge for krænkende handlinger og mangelfuld behandling. Anonyme nuværende og tidligere ansatte tegner samme billede. Stedets ledelse og Københavns Kommune savner nuancer i vurderingen fra tilsynet.

Foto: "Specialinstitutionen Skodsborg har til huse i en skøn ældre ejendom i tre etager med en stor have og direkte udsigt og adgang til Øresund", lyder beskrivelsen på Københavns Kommunes hjemmeside. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

ALTINGET: Udsatte unge ydmyges og mobbes på københavnsk specialinstitution - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Søren Dahl

Journalist

Andreas Wind

Journalist

Mads Vikkelsø

Journalist