Udtalelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussen vedrørende drab i Marokko

Udenrigsministeriet oplyser, at de marokkanske myndigheder nu også efterforsker mulige terrorvinkler i sagen om drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland.





Baggrunden for dette er dels pågribelsen af en mistænkt person, som tilhører en ekstremistisk gruppe, dels en video, som har cirkuleret på sociale medier, der muligvis kan knyttes til drabene.





PET kan bekræfte, at der på internettet har floreret en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder i Marokko.





Politiet har underrettet de pårørende om den nye udvikling i sagen.





Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko fylder mig med stor sorg. Deres liv er på brutal vis sluttet alt for brat. Mine tanker er hos kvindernes familier, der har mistet det dyrebareste i deres liv. I har min dybeste medfølelse. Vi gør alt, hvad vi kan for at opklare, hvad der er sket med jeres kære.





Meget tyder nu på, at drabene kan være politisk motiverede og dermed en terrorhandling. Det fylder mig med vrede og afsky, og jeg tager på det skarpeste afstand fra disse barbariske og bestialske handlinger.





Det viser, at der stadig er mørke kræfter, der med vold vil bekæmpe os og den måde, vi lever på. Det gør mig vred, men også stålsat på, at vi aldrig må give ind og give efter.”





Regeringen følger situationen tæt, og myndighederne gør alt, hvad de kan for at skabe klarhed over situationen og hjælpe de pårørende.