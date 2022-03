Ukraine-krise får EU-lande til at sløjfe grønne tiltag i landbruget mod Danmarks vilje

På et rådsmøde er EU-landenes landbrugsministre blevet enige om at give tilladelse til at dyrke braklagt jord for at komme fødevarekrisen i forbindelse med krigen i Ukraine til livs. Danmark stemte som eneste land imod. Fødevareminister Rasmus Prehn kalder det "uhensigtsmæssigt".

Foto: Ukraine bliver kaldt "Europas brødkurv" på grund af landets store kornproduktion. Derfor skulle EU's landbrugsministre mandag diskutere den europæiske fødevaresituation. Fra Danmark deltog fødevareminister Rasmus Prehn. Arkivfoto. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix



Peter Ingemann Nielsen

Journalist

