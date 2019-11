Umboðsmaðurin gav aftur Tórshavnar kommunu eina átalu

Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerðina hjá Tórshavnar kommunu í sambandi við útbjóðing av tøkniútgerð til nýggja musikkskúlan





Umboðsmaðurin hevur viðgjørt eina klagu um innlit og útbjóðing av tøkniútgerð til nýggja musikkskúlan í Tórshavn.





Umboðsmaðurin helt ikki, at kommunan hevði grundgivið fyri, hví innlitsumbønin ikki varð svarað sum skjótast, ella hví innlit varð noktað í ávís skjøl.





Umboðsmaðurin helt heldur ikki, at gjøgnumskygni var í útbjóðingini, at veitararnir høvdu fingið javnbjóðis møguleika at bjóða, ella at upplýsingarnar í útbjóðingini vóru nøktandi.





Umboðsmaðurin gav Tórshavnar kommunu eina átalu fyri handfaringina av útbjóðingini, og mælti kommununi til at gera greiðar reglur fyri slíkar útbjóðingar. (LUM 19/00027)