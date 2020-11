Umhvørvis DNA og vistskipanar grundað fiskiveiðustýring

Skotið hevur verið upp at nýta umhvørvis DNA (uDNA) til at bøta um metingar av fiskastovnum og útgreina tørvin á vitan, sum krevst til vistskipanar grundaða fiskiveiðustýring, ið á enskum verður nevnd: “Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM)”.

Til at fremja vistskipanar grundaða fiskiveiðustýring krevst betri vitan um ymsar partar av vistskipanini, sum eru ov lítið kannaðir. Dømi eru mikroverur, plantuplankton, ymisk smá fiskasløg, hvalspýggjur, krill og botndjór. Nógvar av hesum kanningum kunnu við fyrimuni gerast við uDNA. Serstakliga fiskur, sum ikki hevur søluvirði, stovnar, sum ikki kunnu trolast, samanhangandi hópar av fleiri sløgum, óvanlig ella viðbrekin sløg. Tílíkar kanningar kunnu fevna víða bæði í tíð og staði, tær kunnu útgreina avleiðingar av veðurlagsbroytingum og geva vitan um ótroyttar stovnar.

Ein avbjóðing er at finna javnvágina millum tørvin á nýggjari vitan og óvissuna í uDNA kanningum. Ein nýggj grein lýsir møguleikar og avbjóðingar við at nýta uDNA til vistskipanar grundaða fiskiveiðustýring. Við í útgreiningini hava verið umboð úr USA, Noregi og Føroyum. Greinin er tøk her .

Ian Salter ( ians@hav.fo)