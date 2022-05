Umhvørvis- og vinnumálaráðið søkir eftir løgfrøðingi til Vinnudeildina

Vilt tú vera við til at menna føroyskt vinnulív? Trívist tú við skiftandi arbeiðsuppgávum og nógvari ferð í eini politiskari fyrisiting? So er hetta eitt starv fyri teg.

Søkt verður eftir løgfrøðingi til fast starv á Vinnudeildini.

Umhvørvis- og vinnumálaráðið er fyrisiting hjá landsstýrismanninum í umhvørvis- og vinnumálum. Arbeiðsuppgávurnar fevna um at ráðgeva landsstýrismanni og leiðslu, at umboða ráðið í tvørgangandi samstarvi og at lýsa, viðgera og avgreiða mál, sum hoyra stjórnarráðnum til.

Starvið

Arbeiðið fevnir m.a. um

at fyrireika lógaruppskot og kunngerðir

at ráðgeva landsstýrismanninum og leiðsluni

at luttaka í og leiða verkætlanir og umboða stjórnarráðið í ymsum høpi

at samskifta við og stuðla stovnum undir Umhvørvis- og vinnumálaráðnum

Neyvu arbeiðsøkini verða avtalað við leiðsluna við støði í tørvi og førleikum.

Vit bjóða eitt áhugavert, fjølbroytt og avbjóðandi starv í einum umhvørvi á høgum fakligum stigi. Starvið er krevjandi, og neyðugt er at taka tøk, tá ið á stendur. Uppgávurnar eru skiftandi við nógvum samskifti úteftir.

Førleikakrøv

Umsøkjarar skulu hava løgfrøðiligt embætisprógv.

Vit vænta, at tú

hevur góð greiningarevni, innlit í samfelagsviðurskifti og politiskt tev

hevur góð samstarvsevni

arbeiðir miðvíst og sjálvstøðugt

hevur góð evni at samskifta í skrift og talu

ert tænastusinnað/-ur og fleksibul

Umsøkjarar við royndum úr almennari ella privatari fyrisiting kunnu hava fyrimun.

Lønar- og setanartreytir

Starvið verður sett sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya. Setanin fevnir um Umhvørvis- og vinnumálaráðið og stovnar undir ráðnum umframt Løgmansskrivstovuna og onnur stjórnarráð.

Umsóknarfreist

Umsókn við avriti av prógvum o.ø. skal sendast Umhvørvis- og vinnumálaráðnum á uvmr@uvmr.fo og vera ráðnum í hendi í seinasta lagi 6. juni 2022.

Starvið verður sett frá 1. september 2022 ella skjótast gjørligt. Nærri upplýsingar fáast við at venda sær til Pól E. Egholm, deildarstjóra, tlf. 556076.

Vinnudeildin skal tryggja føroyskum vinnulívi kappingarførar og stimbrandi karmar og hevur ábyrgdina av tí vinnuliga lógarverkinum. Millum virkisøkini hjá vinnudeildini eru alivinna, sjóvinna, útlendingamál, integratión, arbeiðsmarknaðarmál, ferðavinna, gistingarhús- og matstovuvinna, loftferðsla, landbúnaður, fjarskifti, matvøruframleiðsla og -útflutningur, djór og djóravælferð, brúkara- og kappingarmál, kolvetni, vinnufeløg, íverksetan og skapandi vinnur.

Vinnudeildin varðar av fleiri almennum stovnum og feløgum: Visit Faroe Islands, Fiskaaling, Rúsdrekkasølu Landsins, Heilsufrøðiligu starvsstovuni, Útlendingastovuni, Skráseting Føroya, Brúkaraumboðið, Búnaðarstovuni, Kappingareftirlitinum, Posteftirlitinum, Tryggingareftirlitinum, Fjarskiftiseftirlitinum, Jarðfeingi, Sjóvinnustýrinum, Filmshúsinum, Tónleikaútflutningsstovuni, Vinnuframa og Framtaki.