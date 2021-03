Malene Egeberg Jacobsen, er tilnevnd varastjóri á Umhvørvisstovuni.

Umhvørvisstovan fingið varastjóra

Sigurð í Jákupsstovu, stjóri á Umhvørvisstovuni, hevur tilnevnt Malene Egeberg Jacobsen til varastjóra, afturat starvi hennara sum deildarleiðari fyri tinglýsing og landsfólkayvirlit.

Malene er løgfrøðingur, og hevur arbeitt á Umhvørvisstovuni síðani 2012. Seinastu seks árini sum deildarleiðari.

Tænasturnar hjá Umhvørvisstovuni eru í stóran mun fevndar av talgildingini, og fær varastjórin høvuðsábyrgd av at sjálvgreiðslutænastur verða mentar og at tryggja, at dátur hjá Umhvørvisstovuni eru atkomuligar og sjónligar. Í hesum sambandi er eisini nýggj KT-eind sett á stovn.

Talgilding og strategisk menning eru liðir í arbeiðnum at seta og halda kós, og eru uppgávur, sum varastjórin og stjórin í felag varða av.