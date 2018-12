Útbjóðing av Hvalbiartunlinum

TUNNILSGERÐ: Í sambandi við bygging av nýggjari farleið til Hvalbiar, bjóðaði Landsverk í heyst áhugaðum arbeiðstakarum at søkja um undangóðkenning til at geva tilboð upp á verkætlanina. Trý feløg sleppa nú at bjóða upp á hesa spennandi uppgávu.





Tað var í september í ár, at Landsverk bjóðaði arbeiðstakarum at søkja um undangóðkenning í samband við byggingina av einum nýggjum Hvalbiartunli. Tað vóru J & K Petersen, NCC og samtakið Articon/LNS, sum tá vóru undangóðkend.





Nú er komið so mikið langt við arbeiðinum, at prosjektið er klárt at bjóða út. Undangóðkendu fyritøkurnar fáa tí boð frá Landsverki í dag um at lata inn tilboð upp á arbeiðið at byggja nýggju farleiðina millum Trongisvág og Hvalba. Tilboðini skulu vera Landsverki í hendi í seinasta lagi 25. januar 2019.





Nýggi tunnilin verður gjørdur frá Gjánhamri í Trongisvági til Niðastabotn í Hvalba, og landsvegir verða gjørdir frá tunnilsmunnanum trongisvágsmegin til verandi landsveg í Trongisvági og frá tunnilsmunnanum hvalbiarmegin til Nesveg, tætt við brúnna um Kjógvavatn.





Sambært verklagslógini eru byggiútreiðslurnar ásettar til í mesta lagi 272 mió. krónur.





FAKTA

Tunnilslongd: 2,5 km

Tilkoyringarvegur trongisvágsmegin: 1,4 km

Tilkoyringarvegur hvalbiarmegin: 2,4

Samlaði kostnaðurin: 272 mió. krónur

Byggitíð: 2019-2021