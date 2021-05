Útbygging av lending í Mykinesi og útskifting av brúgv til Mykineshólm

Við hesum verður kunnað um verkætlanir, ið arbeitt verður við í Mykinesi í summar.

Lendingin

Lendingin í Mykinesi skal útbyggjast í summar, og hetta fer at hava ávirkan á siglingarvirksemið til og frá Mykinesi.

Arbeiðið fer væntandi í gongd í mánaðinum og fer væntandi at taka uml. 5 vikur frá, tá ið byrjað verður.

Arbeiðið fer at hava við sær, at plássið til ferðafólk verður minni, ímeðan arbeiðið fer fram. Hetta kann hava við sær, at tað fer at taka longur tíð at fáa fólk av og á oynna.

Arbeiðstakarin fer at gera sítt fyri at hjálpa ferðafólki og viðføri trygt uppá pláss.

Brúgvin

Arbeiðið við at skifta brúnna fer at hava við sær, at brúgvin verður stongd fyri fólki ein part av summarinum.

Arbeiðið er farið í gongd, og frá komandi viku verður brúgvin stongd fyri ferðafólki. Væntandi kunnu fólk brúka nýggju brúnna út í Mykineshólm í september. Um tað verður eitt tíðarskeið í summar, har brúgvin er opin, verður kunnað um hetta.