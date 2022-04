ÚTIHÝSI RUSSUM Á ØLLUM ØKJUM

Krígsbrotsmaðurin Pudin hevur góðar dagar, hann sleppur at myrða, drepa og sorla Ukraina sundur og saman: sjúkrahús, íbúðarhús, sethús, skúlar, skaðastovur, barnagarðar, vøggustovur, og børn í hópatalið verða dripin, og fólk í hópatali flýggja undan ræðuleikunum, uttan at almennu Føroyar á øllum økjum seta tiltøk í verk sum hava við Russland og russisk áhugamál at gera.

Hetta hendir eisini meðan Mariupol har suðuri í Ukraina - júst í hesum døgum verður bumbaður sundur og saman. Sorgarleikurin tekur ongan enda.

Hetta er í andsøgn við tey menniskjuligu og hjartanemandi hjálpartiltøkini sum Føroyingar annars í hesum døgum veita av hjálp til fólk úr Ukraina, og sum hava sýnt fólkunum í Ukraina samkenslu.

Bretar hava stongt sínar havnir fyri russiskum skipum, men almennu Føroyar latast ikki við seg koma.

Nærum øll lond í heiminum hava sett strong tiltøk í verk, so sleppur Pudin og russar væl frá sínum sorli, oyðing og týning í Ukraina, og skip teirra sleppa at liggja trygg og fjálg í Føroyskum havnum.

Almennu Føroyar, eigur á øllum økjum at útihýsa alt tað sum hevur við russisk áhugamál at gera á øllum økjum

Lasse Klein