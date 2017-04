Vænta stóran vøkstur í aling á landi komandi árini

Dan Klein --- 04.04.2017 - 09:15

Greiningarfyritøkan DNB markets metir í nýggjari frágreiðing, at framleiðslan frá aling á landi fer at økjast úr upp í uml. 150.000 tons í 2020. Í 2016 væntast framleiðslan frá landannleggum at vera uml. 6.000 tons, so talan er um stóran vøkstur.

Høgi laksaprísurin hevur økt um áhugan at gera íløgur í landbaseraði annlegg, har vatnið verður endurnýtt (RAS). T.d. er fyritøkan Atlantic Sapphire farin undir at byggja eitt slíkt annlegg í Florida, sum í fyrstu atløgu skal framleiða 8.000 tons um árið, men sum við tíðini skal økjast upp í 90.000 tons um árið. Til samanberingar framleiðir føroyska alivinnan tilsamans uml. 70.000 tons um árið.

Hóast ein stórur partur av landbaseraðu annleggunum framvegis verða bygd í Norðurlondum, væntar DNB markets, at slík annlegg við tíðini kunnu leggjast nærri teimum stóru útflutningsmarknaðunum í USA og fjareystri.

Henda greiningin hjá DNB markets er væl í tráð við boðskapin hjá Kjell Bjordal á aliráðstevnuni 3. mars. Í fyrilestri sínum vísti Bjordal á, at landbaserað aling við tíðini kann gerast ein týðandi kappingarneyti hjá sjógvalingini. Hetta serliga um gongdin heldur fram, har kostnaðurin at ala á landi lækkar meðan kostnaðurin at ala á sjónum hækkar. Hann vísti eisini á, at kostnaðurin av at frakta laks við flogfari til USA er uml. 12 kr./kg og til Asia uml. 10-20 kr./kg, og tí er sannlíkt, at ein stórur partur av landbaseraðu alingini fer at verða staðsett nærri hesar marknaðir.