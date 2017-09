Vágakórið byrjar sangárið mánakvøldið

Dan Klein --- 01.09.2017 - 08:30

Mánakvøldið 4. september kl. 19.30 byrjar Vágakórið regluligu venjingarnar í gomlu skúlaauluni á Giljanesi.





Nýggir sangarar

Kórleiðarin Sámal Matras Kristiansen og kórsangararnir sum heild vóna, at fleiri roynd og óroynd koma við mánakvøldið. Undirstrikast skal, at eingi krøv verða sett, onnur enn, at viðkomandi hevur hug at syngja í kóri og hevur “tóna í heysinum”.





Komandi sangár verður spennandi sum altíð. Ætlanin er at syngja nógv ymsa staðni í Føroyum og uttanlands. Haraftrat fer kórið at luttaka á kórstevnuni í Havn 4. og 5. mai og á stórari stevnu í Odense seinni í sama mánað.