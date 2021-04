Tilvildarlig arkivmynd

Vaksandi nethandil og viðbrekin vøruflutningur

Nethandilin er nógv øktur, men henda seinasta tíðin hevur eisini víst okkum, hvussu stórur og viðbrekin altjóða vøruflutningurin kann vera.

Vøruhúsið:

Altjóða nethandilin er nógv vaksin hesi seinastu árini og hevur rættiliga tikið dik á seg undir korona­kreppuni.

Bert í USA er nethandilin vaksin úr 598 mia. dollarum í 2019 upp í 791 mia. dollarar í 2020. Hetta svarar til ein vøkstur á 32%[1].

Vaksandi nethandilin merkir eisini øktan flutning av vørum tvørtur um landamørk og yvir heimshøvini, men koranakreppan og óhappið við bingjuskipinum Ever Given, sum rendi seg fast í Sues-veitini, hava víst okkum, hvussu viðbrekin altjóða handilin og flutningurin av vørum tvørtur um heimspartarnar kann vera.

Avleiðingarnar av koronakreppuni síggjast millum annað aftur við munandi øktum flutnings­út­reiðslum, har flutningsútreiðslurnar millum Asiu og Evropa eru upp til fimm ferðir hægri nú, enn tær vóru áðrenn korona.

Óhappið í farna mánað, tá bingjuskipið Ever Given legði seg tvørt fyri í Sues-veitini í eina lítla viku, hevði risastórar útreiðslur við sær fyri heimshandilin. Mett hevur verið, at hetta óhappið kostaði 60 mia. kr. um dagin í vøruflutningi, svarandi til 2,5 mia. kr. um tíman[2].

Føroyar eru ein lítil og sera opin búskapar við stórum handilssamskifti úteftir, og tí hevur vøruflut­ning­ur og kostnaðurin av at flyta vørur á heimshøvunum stóran týdning fyri føroyska samfelagsbúskapin.

Øktar flutningsútreiðslur merkja, at føroyskar vørur verða dýrari at keypa uttanlands, samstundis sum prísstøði á vøruúrvalinum á føroyska marknaðinum verður trýst uppeftir.

Vit merktu eisini beinanvegin óhappið í Sues-veitini her hjá okkum, tí onkrir føroyskir handlar mangla vørur á hillunum, sum teir eiga í bingjum umborð á Ever Given.

Tá ið tað snýr seg um nethandil, so hevur føroysk handilsvinna stórar og vaksandi avbjóðingar við kapping­ar­­fyri­mununum, sum føroyskir myndugleikar geva risastóru útlendsku nethandlunum í kappingini við føroyskar nethandlar á føroyska marknaðinum. Her er tað politiska skipanin í Føroyum, sum setir beinleiðis forðingar í vegin fyri menningini av føroyskum nethandli.