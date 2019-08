Valynski frá Føroya Arbeiðsgevarafelag

Betri atgongd til arbeiðsmegi – og hetta eigur ikki at vera avmarkað til ES-borgarar.





Skipanin við forhondsgóðkenning av fyritøkum at seta í starv útlendska arbeiðsmegi eigur at verða víðkað. Mælt verður til, at 3,5% markið verður tikið burtur, og at skipanin við forhondsgóðkenning verður galdandi yvirhøvur, ikki einans fyri ES-borgarar.



