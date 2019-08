Valynski frá Føroya Arbeiðsgevarafelag

Tað almenna má seta sær fyri at dagføra vinnupolitikkin frá 2005.

Hetta eigur at verða gjørt við støði í OECD-tilmælunum um best practice innan vinnupolitikk, hetta fyri at økja enn meira um virðisskapanina í Føroyum. Somuleiðis at atlit verða tikin til orðaða vinnupolitikkin í øllum teimum politisku avgerðunum, sum verða tiknar.Vitjið valsíðuna hjá Vinnuhúsinum, og lesið valynskið í fullari longd: Dagførið vinnupolitikkin