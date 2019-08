Valynski frá KT-felagnum









Skulu Føroyar gera sær nakrar tankar um at fylgja við í talgilda samfelagnum, er neyðugt hjá almennu Føroyum at gera munandi størri íløgur í KT- verkætlanir og viðlíkahald, umframt at størri fokus eigur at vera sett á at keypa Føroyskt KT.