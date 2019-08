Valynski frá Ráðgevarafelagnum

Føroyar sjálvbjargnar við ráðgevaratænastum.

Í Ráðgevarafelagnum eru 26 arkitekta- og verkfrøðingafyritøkur við út við 200 starvsfólkum.Farnu hálvu øldina hava hesar fyritøkurnar prógvað, at tær megna at standa fyri øllum sløgum av verkætlanum í Føroyum.Tær hava prosjekterað tunlar, havnir, orkuverk, farstøðir, ellisheim, sjúkrahús, framleiðsluvirkir, skúlar, ítróttarhallir, kirkjur og mangar aðrar verkætlanir.Okkara boðskapur í Ráðgevarafelagnum er tí greiður:Ongin orsøk er til, at útlendskar fyritøkur gera arbeiðini fyri okkum. Vit duga sjálvi, tí vit hava vitanina og royndirnar!Vitjið valsíðuna hjá Vinnuhúsinum, og lesið valynskið í fullari longd: Føroyar sjálvbjargnar við ráðgevaratænastum.