Kilde: Se link nedenfor under Randers Regionshospital...

Vegetarisk Forening: Der er brug for grøn valgfrihed, ikke svinekøds-tvang

Dan Klein --- 31.05.2018 - 08:00

Det fremgår af en række medier, at Dansk Folkeparti vil tvinge skoler til at servere svinekød. Tidligere har både Dansk Folkeparti og andre politiske partier foreslået, at det samme bør gælde i daginstitutioner.





PRESSEMEDDELELSE - 29. maj 2018





I Dansk Vegetarisk Forening undrer man sig over, at politikerne er så ivrige efter at tvinge borgerne til at spise noget, som myndighedernes kostråd direkte anbefaler, at man skal spise mindre af, og som danskerne også ønsker at skære ned på.





”Udviklingen går den stik modsatte vej. 56 % af danskerne ønsker ifølge Coop Analyse at spise mindre kød. Men det besværliggøres af, at de offentlige køkkener alt for mange steder ikke tilbyder et grønt alternativ”, siger generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.





”På Randers Regionshospital, som har et grønt alternativ, vælges dette af mellem hver tredje og hver fjerde borger. Det er meget beklageligt, at folk ikke får muligheden for at vælge det grønne alle steder. Det er et faktum, at samfundet kan spare milliarder af kroner til behandling af kostrelaterede sygdomme, hvis det bliver nemmere at vælge det grønne. I Norge drejer det sig om cirka 10 milliarder kroner om året”, påpeger han.





”Vi modtager samtidig alt for mange henvendelser fra borgere, som på plejehjem, plejecentre, hospitaler, sygehuse og skoler samt i daginstitutioner enten bliver presset eller tvunget til at spise animalske fødevarer, eller som må nøjes med en skål salat. Hvad der er brug for, er derfor ikke svinekøds-tvang, men tværtimod grøn valgfrihed”.





Generalsekretæren har sammen med ti andre borgere fremsat et borgerforslag til Folketinget om, at de offentlige køkkener bør tilbyde et fast grønt alternativ, og forslaget er et af de mest populære borgerforslag med cirka 8.500 underskrifter. Hvis forslaget opnår 50.000 underskrifter, skal det til afstemning i Folketinget.





