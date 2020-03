Veitingartrygdin óbroytt á orkuøkinum

Mikudagin boðaðu orkufeløgini P/F Magn og P/F Effo frá, at tey fyribils lata aftur sølubúðirnar kring landið.



Tað fer tó framvegis at bera til at fáa diesel og bensin á støðununum, við at nýta gjaldskort.





Eisini verður olja veitt til húsarhald, virki og almennar stovnar sum vanligt. Veitingartrygdin er tí óbroytt, hóast sølubúðirnar fyribils lata aftur.