Venstre vil inden for de kommende uger præsentere sit forslag til næste års finanslov og her redegøre for, hvordan man vil finansiere ønsket om at afskaffe modregning af lønindtægter i folkepensionen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Venstre vil afskaffe modregning i folkepension – finansiering følger først senere

Ved at afskaffe modregningen af arbejdsindtægt i folkepension vil Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen få flere ældre til at arbejde længere. Prisen kan blive på omkring en halv milliard kroner, men hvor pengene skal komme fra, må vente lidt endnu.

Kim Rosenkilde

Redaktør