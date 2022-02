Regeringen presses af et nyt forslag fra Venstre om endnu en hjælpepakke til sygehusene. Fredag morgen skal Magnus Heunicke (S) og Nicolai Wammen (S) forhandle pukkelafvikling med Danske Regioner. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Venteliste-spøgelset er tilbage i dansk sundhedspolitik

Regeringen og Venstre konkurrerer om, hvem der mest stålsat vil bekæmpe ventelisterne efter corona og sygeplejerskestrejke. Milliardpakker til sundhedsvæsenet har vist sig at have bivirkninger, men regeringen har brug for at få løst problemet inden en valgkamp.

ANALYSE af:

Signe Løntoft

Sundhedsredaktør

Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Journalist - sundhedspolitisk analytiker