Verkfalsfráboðanin er ikki galdandi fyri flogternur hjá Atlantic Airways í Føroyum

Samráðingarnar millum Føroya Arbeiðsgevarafelag og Súluna eru byrjaðar, nú fakfelagið Súlan hevur boðað frá, at nevndin er mannað.



Krøvini eru handað í dag á fundi í Vinnuhúsinum, og samráðingarnar halda fram seinni í mánaðinum.Hesar samráðingar eru fyri allar flogternur hjá Atlantic Airways – bæði í Føroyum og Danmark.Verkfalsfráboðanin til 1. oktober, sum FPU hevur sent til Atlantic Airways, fevnir einans um basuna hjá felagnum í Keypmannahavn. Hon hevur sostatt einki við allar tær flogternur hjá Atlantic Airways, sum hava basu í Vágum, at gera. Fakfelagið Súlan er heldur ikki partur av hesi fráboðan.Føroya Arbeiðsgevarafelag staðfestir, at felagið ikki er fevnt av fráboðanini frá FPU, sum annars kundi verið skilt út frá umtaluni í fjølmiðlunum. Og nú samráðingarnar við Súluna eru byrjaðar, væntar Føroya Arbeiðsgevarafelag, at verkfalsfráboðanin fyri basuna í Keypmannahavn verður tikin aftur.Les eisini tíðindaskriv frá Føroya Arbeiðsgevarafelag 17. august 2019 Les eisini tíðindaskriv frá Føroya Arbeiðsgevarafelag 20. august 2019