Vestnordisk Råd inviterer til kulturaften i Klaksvik

Dan Klein --- 25.02.2017 - 09:00

Siden 2016 har Vestnordisk Råd holdt kulturaftener de steder hvor de holder årsmøde og temakonference. Tiltaget har været succes i Grindavik i Island og Qaqortoq i Grønland og nu bliver det spændende at se om tiltaget bliver en succes i Klaksvik på Færøerne.





PRESSEMEDDELSE





For i forbindelse med Rådets temakonference i Tórshavn inviterer Rådet indbyggere i Klaksvik og omegn til hyggeligt samvær søndag aften den 26.februar kl. 20.00 til 21.30 i Ósáskúlanum. Her byder byens borgmester Jógvan Skorheim alle velkommen, hvorefter Kári Páll Højgaard, Vestnordisk Råds 1.vicepræsident og medlem af Løgtingið fortæller kort om rådets virke og samarbejde.





Efter de korte præsentationer får deltagerne blandt andet et indblik i kulturen på Island og Grønland genenm smagsoplevelser. Rådet har nemlig fået grønlandsk proviant med fra den grønlandske fiskerkoncern, Royal Greenland, islandsk thorramat sponsoreret af den islandske fiskerikoncern, Brim hf. og røget laks fra den færøske lakseproducent, Bakkafrost.





Udover smagsoplevelser bliver der spillet musik i overflod, og man kan godt regne med at parlamentarikerne selv optræder. For Rådets medlemmer har heldigvis et band, som kan spille et par numre. Ikke kun på færøsk, men spille og synge et par islandske og grønlandske sange. Der er lagt op til et par fælles sange så deltagerne kan få “smagt på” de vestnordiske sprog.





Sidst, men ikke mindst, får aftenens gæster mulighed for at se turistdestinationsfilm om Island og Grønland på storskærm.