Inga Dora Markussen, her ved talerstolen i Nordurlandahusid i Tórshavn under markeringen af Vestnordisk Råds 30 års jubilæum i 2015. FOTO: Alan Brockie.

Vestnordisk Råd skal have ny generalsekretær

Dan Klein --- 11.11.2017 - 10:02

Vestnordisk Råds generalsekretær, Inga Dora Markussen, har meddelt formanden for Rådet, Kári Páll Højgaard, medlem af Løgtingið, at hun opsiger sin stilling som generalsekretær med virkning fra 31.januar 2018. Hun vender hjem til Grønland med mand og deres fire børn efter at have ledet Rådets sekretariat i Reykjavik siden juni 2014. Hun skifter karrierespor og skal tiltræde som uddannelseschef i Royal Greenland den 1.februar 2018.





Formanden for Vestnordisk Råd, Kári Páll Højgaard meddelte for nyligt Rådets medlemmer om generalsekretærens beslutning. Her fortalte han blandt andet, at Inga Dora Markussen ikke blot har ydet en god og solid indsats, men også har været med til at definere Rådets arktiske dagsorden, som blandt andet har medført, at Rådet har identificeret de vestnordiske fælles interesser, som skal styrke regionen i arktisk sammenhæng.





- Hun har også medvirket til, at Rådet fik en observatørstatus i Arktisk Råd og bidraget til, at Rådet har fået en god platform på Arctic Circle konferencerne og forum siden 2014, fortæller Højgaard, som fremhæver hendes indsats ved markeringen af Vestnordisk Råds 30 års jubilæum i 2015 i Runavik og Tórshavn samt med forberedelserne af rådets kulturaftener under årsmøder og temakonferencer.





- Kort sagt mister Rådet en generalsekretær, der har favnet bredt og har bevist, at sammen er vi stærke.





Det er derfor vemodigt, at vi må sige farvel til Inga Dora, som har udvist stort engagement og interesse i at løse Rådets opgaver, siger Kári Páll Højgaard.





Vestnordisk Råd siger officielt farvel til Inga Dora i Ilulissat, som danner rammen for Rådets temakonference i slutningen af januar. Rådet er nu gået i gang med at finde en ny generalsekretær og stillingsopslaget kan ses i nogle af de vestnordiske medier og på rådets hjemmeside. Ansøgningsfristen er 29.november 2017.





- Vi håber at på at få gode ansøgere til stillingen. Sidste gang søgte 41 personer om jobbet. Det bliver spændende at se hvem præsidiet vælger til en ny generalsekretær, men vi satser på at vedkommende kan udvælges inden temakonferencen, så vi kan sige goddag til vedkommende og farvel til Inga Dora.