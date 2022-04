FIFA-præsident Gianno Infantino er en nøglefigur, hvis den kritiske dialog med Qatar skal bære frugt. Foto: Ritzau/Scanpix

Vi har talt om Qatars migrantarbejdere i årevis: Nu afviser Amnesty, deres forhold reelt er blevet bedre

På bagkant af ny rapport, fastslår Amnesty, at forholdene ikke i praksis er forbedret for migrantarbejdere, som stadig lever under slavelignende forhold. Alligevel afviser man forsat boykot: Vores mandat at dokumentere forholdene, lyder det.

Rasmus Dahl Løppenthin

Journalist