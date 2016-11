Vil hava váttan um stuðul í løgtingsarbeiðinum

Dan Klein --- 08.11.2016 - 07:13

Kristin Michelsen, vil hava at vita, um Tvøroyrar Javnaðarfelag framvegis stuðlar honum, sum umboð felagsins á Føroya Løgtingi, ella um hann skal skilja støðuna soleiðis, at hann ikki longur ynskist, sum umboð floksins á Føroya Løgtingi.





Hetta skriv er í kvøld sent frá Kristin Michelsen til Tvøroyrar Javnaðarfelag.





Til:

Tvøroyrar Javnaðarfelag

Signar Dam, formaður





Undirrtaði, ið nú hevur verið borgarstjóri í 12 ár,umboðandi Javnaðarflokkin, og sum varð koyrdur av lista tykkara til núverandi kommunuval, uttan at nakar limafundur hevði verið, og har eg eisini á 3. uppstillingarfundi var á lista tykkara, fari við hesum at biðja um at fáa váttan frá felagnum, um Tvøroyrar Javnaðarfelag framvegis stuðlar mær sum umboð felagsins á Føroya Løgtingi, ella eg skal skilja støðuna soleiðis at eg ikki longur ynskist sum umboð tykkara á Føroya Løgtingi.





Við javnaðarkvøðu





Kristin Michelsen, løgtingsmaður

825 Froðba