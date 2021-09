Vil vita nær restin av føroysku bløðunum verða talgild

Helgi Abrahamsen, løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin, fer á tingfundinum mikudagin at seta Jenisi av Rana, landsstýrismanni, ein munnligan fyrispurning um talgildingina av gomlu føroysku bløðunum.





Tíðindaskriv

Helgi Abrahamsen vísir á, at fyri nøkrum árum síðani fór Landsbókasavnið undir at leggja gomlu føroysku bløðini út á alnótina, og hetta hevur verið ein stórur fyrimunur fyri tey ið skriva um søguligar hendingar, og fyri onnur, ið hava áhuga fyri gomlum tilfari.





Higartil eru flestu føroysku bløðini sum komu út áðrenn ár 2000 løgd út á alnótina, og ætlanin var eisini at leggja nýggjari bløð út, men tað arbeiðið er ikki komið víðari.





Helgi Abrahamsen spyr tí Jenis av Rana, um arbeitt verður við at leggja nýggjastu bløðini í savninum út á alnótina, og um so er, nær verður so roknað við, at arbeiðið verður liðugt?





Fyrispurningurin verður svaraður á tingfundinum komandi mikudag, sum byrjar klokkan 11.