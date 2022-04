Vindmøller, solceller og fjernvarme: Sådan vil regeringen gøre Danmark fri af Putins gas

Regeringen har tirsdag præsenteret et nyt reformudspil, der skal sætte skub i den grønne omstilling og gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Få overblik over hele reformudspillet her fra 19. april 2022 kl 10:15.

Foto: Regeringen præsenterede tirsdag morgen reformudspillet 'Danmark kan mere II', der har til formål at sætte skub i den grønne omstilling og gøre os hurtigere uafhængige af russisk gas. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Vindmøller, solceller og fjernvarme: Sådan vil regeringen gøre Danmark fri af Putins gas - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Katrine Falk Lønstrup

Journalist og chef for research

Andreas Esbjørnsen

Researcher