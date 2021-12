For bare få måneder siden var det utænkeligt at snakke om Mette Frederiksens arvfølger. Men i dag er der ingen tvivl om, at det er Nicolai Wammen, skriver Lars Trier Mogensen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Wammen står forrest i den socialdemokratiske arvefølge

Finansminister Nicolai Wammen er blevet omdrejningspunktet for at skabe ro i det parlamentariske grundlag og nyder efterhånden mere tillid blandt støttepartierne end statsministeren.

Foto: For bare få måneder siden var det utænkeligt at snakke om Mette Frederiksens arvfølger. Men i dag er der ingen tvivl om, at det er Nicolai Wammen, skriver Lars Trier Mogensen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Wammen står forrest i den socialdemokratiske arvefølge - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Kommentar fra 7. december 2021 kl 09:57

Lars Trier Mogensen

Politisk kommentator