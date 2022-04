Med andre ord kan Wammen ikke denne gang slå et stort hul i statskassen for at holde hånden under væksten og danske jobs, når arbejdsløsheden begynder at sætte ind, fordi det i sig selv vil kaste endnu mere benzin på inflationsbålet. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Wammens dystre scenarier er gode nyheder for de borgerlige

Med Ruslands krig i Ukraine er vi med ét i en situation, hvor priserne stiger, vælgerne er bekymrede for deres økonomi, og nu advarer Finansministeriet om en tilbagevenden til 1970'ernes krise. Det kan blive de borgerliges fordel frem mod et valg. Hold øje med kampen om krisefortællingen.

Foto: Med andre ord kan Wammen ikke denne gang slå et stort hul i statskassen for at holde hånden under væksten og danske jobs, når arbejdsløsheden begynder at sætte ind, fordi det i sig selv vil kaste endnu mere benzin på inflationsbålet. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

ALTINGET: Wammens dystre scenarier er gode nyheder for de borgerlige - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE:

Esben Schjørring

Politisk redaktør