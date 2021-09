We At Sea & The Consolation

We At Sea er dansk-færøske Rebekka Søndergaard Mortensens singer/songwriter projekt, og er melankolsk indie popmusik med smukke og inderlige fortællinger. Hendes store, nærværende og spirituelle vokal får roen til at sænke sig i det enkle og smukke klangbillede.

