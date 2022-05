Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Wermelin og Bramsen får næse i sag om tilbageholdt brev om Lynetteholm

Et politisk flertal kritiserer to af regeringens ministre for ikke at have oversendt et brev fra den svenske miljøminister, der blev modtaget under sidste års forhandlinger om Lynetteholm. "Det er en markering af, at vi har fået nok," siger ordfører.

Daniel Bue Lauritzen

Redaktør