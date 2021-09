Widerøe byrjað regluliga rutuflúgving

Tað er ikki á hvørjum degi, at nýtt flogfelag byrjar regluliga rutuflúgving til Føroya, men nú er aftur ein sovorðin dagur upprunnin. Norska flogfelagið Widerøe er í dag farið undir flúgvingina, sum boðað varð frá fyrr í summar. Flogið verður millum Bergen og Føroyar tvær ferðir um vikuna, mánadagar og fríggjadagar.





“Vit hjá Vága Floghavn eru ógvuliga spent upp á hetta og vænta, at hetta fer at vera við til at menna bæði floghavnina og ferðavinnuna her heima”, sigur Regin I. Jakobsen, stjóri í Vága Floghavn.





Widerøe fer at nýta flogfør av slagnum Bombardier Dash 8 Q400 til flúgvingina. Hesi taka 78 ferðandi og fer túrurin at taka umleið ein tíma og trý korter. Um tørvur verður á tí hevur felagið møguleika at nýta størri flogfør.





“Vit eru ikki í iva um, at hetta fer at flyta føroyska ferðavinnu rætta vegin, tí vit við hesum fáa atgongd til eitt nýtt kundagrundarlag. Skrásetingarnar hjá Vága Floghavn vísa nevniliga, at nýggj flogfeløg í størstan mun byggja sína ferðslu á egin viðskiftafólk. Vit vænta tí, at hetta fer at hava jaliga ávirkan á ferðslutølini hjá okkum”, sigur Regin I. Jakobsen at enda.





Widerøe er størsta regionala flogfelag í Skandinavia og hevur beinleiðis samband úr Bergen til 40 aðrar býir í Noregi, umframt ferðamál í øðrum londum um okkara leiðir.