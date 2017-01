Yvirlýsing!! Grønlandsk, dansk og islandsk tekst: Misiginneqataavugut

Dan Klein --- 24.01.2017 - 09:30

Islandimi pisoq alianartoq Polar Nanoq-mi inuttat tamatta annertuumik attortissimassutigaarput. Pisumut eqqugaassimasut ilaqutaasullu tamarmik misiginneqatigaavut, aamma tamatta pinngitsoqarata neriuppugut susoqarsimanera paasilertorneqarlunilu pinerluuteqarsimasut akisussaatinneqassasut.





Inuttaasugut tamatta sakkortuumik nalaanneqarsimasutut misigisimavugut, aamma ulluni kingullerni nalaatavut unamminarsimapput. Nalornissutissaqarsimaqaagut aamma inuttat arlallit periarfeerunneqartup qanigisaanniit allaffigineqarsimagaluarput, kisianni avammut nalunaaruteqaqqusaassimanngilagut piffissarujussuullu ingerlanerani susoqarneranik ilisimasaqarsimanata. Taamaattoq inuttaqatigiilluta ataqatigiissinnaasimanerput qujamasuutigaarput, minnerunngitsumillu ilaquttatta suliffittallu tapersersuisimaneranik annertuumik qutsatissaqarpugut.





Uagut inuttat maanna Islandimi illoqarfiit ilaanni katersuussimasugut toqqaannaq Nunatsinniit ikiartorsimavugut ingerlaannarlu aalisariarluta aallarsimalluta. Pingaartipparput oqaatigissallugu inuussutissarsiuterput aallukkiartorlugu maanga Islandimut pisimagatta.





Eqqarsaaterpassuit aqqusaarsimavagut, aamma erseqqissaassutigerusupparput pisumut inuit ataasiakkaat iluuseqarsimammata, taakkulu iliuuserisaat uagut suliartortutut inuiaqatigiittulluunniit qanorluunniit akisussaaffiginagillu akisussaaffigisinnaannginnatsigit. Nalunngilarpulli pisoq misigisimasarpullu sivisuumik qaangerniartussaallutigu.





Inuttaqatitta qanoq iliuuseqarsimasorineqarnerat tamatsinnut annertuumik eqquisimavoq, allaat inuttaqatitta ilaat sakkortuumik misigissutsikkut eqqortissimasutut misigisimallutik piumassuserinngisaminnik angerlartarialersimallutik. Aamma qujanartumik psykoterapeutimik inunnillu piumassutsiminnik ikiuuttunik ikiorneqarpugut, naatsorsuutigaarpullu ulluni qaninnerni inuunerput inuussutissarsiuterpullu nalinginnarmik nangeqqissinnaassallutigu.





Naak pisoq ilungersunaraluartoq naggasiullugu oqaatigerusupparput, Islandimiut tamarmik pisarnermisut inussiarnernerat tikilluaqqusinerallu allanngorsimanngimmat.





Polar Nanoq-mi inuttat





Medfølelse (oversat fra grønlandsk)

Vi er dybt berørte over hændelsen. Besætningen på Polar Nanoq vil gerne udtrykke vor medfølelse til Birna Brjánsdóttirs familie. Vi håber at hændelsen bliver opklaret så hurtigt som muligt, så de skyldige kan holdes ansvarlige for deres gerninger.





De sidste dages hændelser har været traumatiske for hele besætningen. Vi har haft svært ved at vide, hvordan vi skal handle; eksempelvis har Birnas familie bedt os om at forklare, hvor Birna befinder sig, men vi har haft forbud mod at udtale os, og vi har ikke vidst, hvad der var sket. Vi er taknemmelige for at have kunnet støttet hinanden og for støtte fra vor familie og vor arbejdsgiver.





Alle vi besætningsmedlemmer der nu er samlet i en by i Island, kom efter ankomsten fra Grønland direkte ombord på trawleren for at starte fiskeriet. Vi vil gerne understrege, at vi er her i landet på grund af vort erhverv.





Mange tanker går gennem os, og det er vigtigt for os at sige, at det drejer sig om et par personer, som er mistænkt for at have udøvet hændelsen, og hverken vi eller vore landsmænd kan påtage os ansvaret for det der er sket. Det bliver svært at glemme denne forfærdelige hændelse.





Det har været svært for os at være en del af de frygtelige hændelser, og nogle af os har været nødsaget til at tage hjem. Vi er meget taknemmelige for den hjælp vi har fået fra psykoterapeuten og fra frivillige, og vi håber, at vi snart kan vende tilbage til vort arbejde og vort daglige liv.





Vi vil i disse sørgelige og svære tider understrege, at Islændingenes væremåde overfor os ikke har ændret sig, og den har altid været hjertevarm.





Polar Nanoqs besætning





Samúðarkveðjur (þýtt úr grænlensku)

Atburðurinn sorglegi hefur snortið okkur djúpt. Við skipverjar á Polar Nanoq viljum senda fjölskyldu Birnu Brjánsdóttur okkar innilegustu samúðarkveðjur. Við vonum að hægt verði að upplýsa um atburðarrásina sem fyrst, svo hægt verði að sækja sakamenn til saka.





Við skipverjar höfum orðið fyrir miklu áfalli sökum atburða síðustu daga. Það hefur verið erfitt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því hvernig við eigum að bregðast við ýmsu. Til dæmis hefur fjölskylda Birnu beðið okkur um að útskýra hvarf Birnu, en okkur hefur verið bannað að eiga samskipti út á við, auk þess sem við höfum ekki vitað, hvað hefur skeð. Við erum þakklátir fyrir að hafa getað hlúð að hverjum öðrum og fyrir stuðning fjölskyldu okkar og vinnuveitenda.





Við áhöfn skipsins, sem nú höfum safnast saman í einum bæ á Íslandi, komum beint um borð í skipið við komuna til Íslands laugardaginn 14. janúar. Það er mikilvægt fyrir okkur að taka fram, að við erum staddir á Íslandi vinnunnar okkar vegna.





Margar hugsanir hafa farið um hugann, og það er mikilvægt fyrir okkur að segja, að um er að ræða einn til tvo einstaklinga, sem grunaðir eru um að hafa framið verknaðinn, og við og þjóð okkar getum ekki tekið ábyrgð á svo voveiflegum atburðum. Þeim verður erfitt að gleyma.





Það hefur verið erfitt fyrir okkur að vera hluti af þessum hræðilegum atburðum, og sumir okkar hafa þurft að fara heim. Við erum mjög þakklátir fyrir að hafa fengið aðhlynningu frá sálfræðingi og frá sjálfboðaliðum, og við vonumst til að geta snúið aftur til vinnu okkar og daglegs lífs.





Á þessum sorglegum og erfiðum tímum viljum við taka fram, að viðmót Íslendinga til okkar hefur ekki breyst og er hlýtt sem fyrr.

Skipverjar á Polar Nanoq