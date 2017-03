Floksting 2015

Yvirlýsing: Tjóðveldi í landsins stjórn skal halda á í stríðnum

Floksting Tjóðveldis í Hósvík 24. og 25. mars 2017 undir heitinum fólkaræði, fiskur og virðisvøkstur samtykkir, at Tjóðveldi í landsins stjórn skal halda á í stríðnum





• at vinna og byggja einar frælsar, rættvísar og javnsettar Føroyar, har fólkið í Føroyum fær ágóðan og tryggjað javnbjóðis rættindi til tað ríkidømið, ið er ogn Føroya fólks, og staðfesta henda ognarrætt og hesi rættindi í einari nýggjari føroyskari stjórnarskipan





• at tryggja stovnsrøkt og burðardygga veiðu, við greiðum máli um at fremja virðisøking, virksemi og førleikamenning í Føroyum





• at virka ímóti, at valdið í Føroyum savnast á alt færri hondum, har ávísar pengasterkar fyritøkur og samtøk seta dagskránna í samfelagnum og eisini á tingi





• at fólkið alt stendur saman um samhaldsfasta samfelagið og virkar fyri framburði og vælferð hjá øllum





• fyri teimum grønu Føroyum, so at ferð verður sett á framleiðslu av og umleggingina til varandi orku, vernd av náttúru og styrkta umhvørvisfyrisiting





• at fáa ment og økt framleiðsluna av føroyskum matvørum





• at vísa á teir stóru møguleikar, ið liggja í royndunum at menna og vinna virðini úr okkar náttúru- og orkutilfeingi burðardygt, eitt nú við at førleikamenna og útbúgva uppvaksandi ættarlið, og í tí sambandi uppraðfesta menning, gransking, mentan og hægri útbúgving





• at styrkja og menna okkara yrkisútbúgvingar og betra møguleikarnar fyri læruplássum, soleiðis at ungdómurin í Føroyum fær møguleika at velja sær eina tíðarhóskandi, nýtímans og framtíðartryggjaða yrkisútbúgving í Føroyum





• at raðfesta førleikameting og førleikamenning av ófaklærdum





• at styrkja dagstovnaøkið og fólkaskúlan soleiðis, at hesir stovnar frá fyrsta degi menta og menna børnini at hugsa sjálvstøðugt og at verða tilvitaðar borgarar, ið skulu taka virknan lut í fólkaræðisligu menningini av samfelagnum





• har alt hetta er grundað á skynsaman og burðardyggan fíggjar- og búskaparpolitikk, ið setir kós ímóti einum sjálvbjargnun føroyskum búskapi og samfelag.





Flokstingið stuðlar av fullum huga landsstýrisfólkum og samgongu í málunum við fiskivinnunýskipan, heilsu- og sjúkrahússkipan, pensjónsskipan og føroyskari stjórnarskipan.





Vegna yvirlýsingartoymið





Vigdis Johannesen Brandar Heðinsson John Dalsgarð