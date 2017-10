Sjónligari rundkoyring í Sandavági

Dan Klein --- 11.10.2017 - 08:31

FERÐSLUTRYGD: Sum nakað nýtt í Føroyum hevur Landsverk í dag lagt reytt termoplast á rundkoyringina í Sandavági.





Endamálið við at gera rundkoyringina í Sandavági reyða er at fáa hana so sjónliga sum til ber, soleiðis at tey koyrandi síggja hana í góðari tíð og koyra hareftir.





Reytt termoplast, ið er lagt á asfalt, verður nógv nýtt í okkara grannalondum til bæði rundkoyringar, bungur, gonguteigar og eisini til eitt nú súkklubreytir.