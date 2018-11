Sirið Stenberg, landsstýriskvinna og Aron Mikkelsen, sum vann aðru virðisløn

Tríggir góðir vinnarafilmar um endurnýtslu av pappíri og pappi

Nú eru vinnararnir av filmkappingini um at endurnýta meira pappír og papp bodnir til hátíðarhald í Perluni, har Sirið Stenberg, landsstýriskvinna í umhvørvismálum, handaði teimum vinningarnar, ein kekk og føroyskar plantur frá Skógrøktini.

Á fyrsta plássi og sostatt besti filmur var “Papp-dukkuhúsið”, sum Jóhanna Katrina Jacobsen hevur gjørt saman við familjuni. Grundgevingin hjá dómsnevndini: “Gjøgnumhugsaða hugskotið, fangandi myndirnar, skilagóða gentan og tey góðu ráðini um endurnýtslu av pappíri og pappi gjørdi, at dómsnevndin valdi henda filmin til at vera tann besta í kappingini.”

http://www.us.fo/Files/Filer/US/dalking_og_vernd/myndir_ljod_video_filur/video/filmskapping_papir/Papp-dukkuhusid.mp4

Á øðrum plássi var filmurin “Drongur teknar”, sum Aron Mikkelsen hevur gjørt. Grundgevingin hjá dómsnevndini var hendan: “Tær frálíka góðu tekningarnar og skilagóða røddin, sum gevur góð ráð um at endurnýta papp og pappír, gjørdu, at dómsnevndin valdi henda filmin at vera tann næstbesta í kappingini.”

http://www.us.fo/Files/Filer/US/dalking_og_vernd/myndir_ljod_video_filur/video/filmskapping_papir/Drongur_teknar_Umhvorvisstovan_2018.mp4

Á triðja plássi var “Pappírsflog”, sum næmingar í lærugreinini “miðlakunnleiki” á Glasi hava gjørt saman við lærara teirra, Hermann Eliassen.

Dómsnevndin grundgav soleiðis: “Hugtakandi og tankavekjandi myndirnar og einfaldi boðskapurin gjørdi, at dómsnevndin metti henda filmin sum tann triðbesta í hesi kappingini.”

Allir tríggir filmarnir fara at vera at síggja í https://kvf.fo/sending/gevid-gaetur?sid=77619 seinni í vetur.

Tað var í juni mánað í ár, at Umhvørvisstovan lýsti við filmskapping. Endamálið var at gera film um, hvussu vit øll kunnu økja um endurnýtsluna av pappíri og pappi. Ein norðurlendsk frágreiðing vísir, at í Føroyum ber til at tvífalda mongdina av pappi og pappíri, sum fer til endurnýtslu. Fyrireikarnir fegnastu um sera góða undirtøku, tí inn komu heilir 29 filmar. Dómsnevndin gjørdi av at lata trimum teimum bestu filmunum ein vinning.

Í dómsnevndini sótu:

Beinta Haraldsen, Klippfisk

Pætur Marjunarson Dahl, Klippfisk

Sissal Evudóttir Lervig, IRF

Súsanna Berg, Tórshavnar kommuna

Ólavur Jøkladal, Fólkaheilsuráðið

Maria Gunnleivsdóttir Hansen, Umhvørvisstovan

Filmskappingin varð fíggjað av https://www.norden.org/da/taxonomy/term/799 undir Norðurlendska Ráðharraráðnum, https://irf.fo/ og https://www.torshavn.fo/Default.aspx?pageid=1287 . Tað var Maria Gunnleivsdóttir Hansen saman við Heidi Mortensen frá Umhvørvisstovuni, sum tók stig til kappingina.

Les meira um kappingina her: http://www.us.fo/Default.aspx?ID=14234

Umhvørvisstovan